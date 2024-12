Les images du premier but de Gabriel Moscardo avec Reims

https://www.france.tv/france-3/direct.html

france-3 en direct

Un jeu réalisé par Olivier Baudoin et Karl Grosse Produit par Fremantle, avec la participation de France 3 Animé par Samuel Etienne Jeu emblématique construit autour de la culture générale, l'émission culte "Questions pour un champion" se déroule en trois manches : - Le "9 points gagnants" lors de laquelle la rapidité est de mise. - Le "4 à la suite" où dans un temps de 40 secondes maximum, le but est de donner 4 bonnes réponses à la suite sur un thème choisi. - Et le "Face-à-face", manche lors de laquelle plus vous répondez rapidement, plus vous marquez de points. Le premier candidat qui atteint 12 points remporte le match.