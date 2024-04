LOSC : Olivier Létang est écœuré par Emiliano Martinez

Emiliano Martinez a brisé le rêve des Lillois ce soir en sortant encore une fois le grand jeu lors de la séance des tirs au but. L’Argentin a repoussé les tentatives de Bentaleb et d’André pour offrir la qualification à Aston Villa pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence. Le gardien n’a pas hésité à chambrer, lui qui a été chahuté par le public de Pierre-Mauroy tout au long de la soirée. Son comportement a fortement déplu à Olivier Létang qui s’en est ému devant la presse après la rencontre.

La suite après cette publicité

«Je n’ai pas envie d’en parler. On passe notre temps à parler de ce garçon qui a une attitude qui n’est pas celle d’un sportif de haut niveau je trouve. Dans la victoire comme dans la défaite, il faut savoir rester calme et élégant. Je n’ai pas envie d’en parler plus longuement mais plutôt de parler des aspects positifs de cette soirée, car il y en a», assure le président lillois, revenant sur le point de règlement qui lui avait échappé lors du second jaune, durant la séance de tirs au but cette fois-ci, de Martinez. «Le gardien de Villa avait déjà reçu un jaune, il en reçoit un second donc on a pensé qu’il pouvait être expulsé mais c’est là que les arbitres nous ont expliqué que lors de la séance des tirs au but, on remettait les compteurs à zéro.»