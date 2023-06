Mercato : la presse espagnole lâche une bombe sur Marco Asensio et le PSG

La suite après cette publicité

Entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, les relations ne sont plus vraiment au beau fixe. Il faut dire qu’un fossé s’est creusé entre les deux écuries lorsque les Merengues ont tenté de recruter Kylian Mbappé la saison dernière. Florentino Pérez a mouillé le maillot en échangeant très souvent avec l’international tricolore. Proche de signer, KM7 a fait machine arrière et a finalement prolongé au PSG. Convaincu par le projet et les arguments de Nasser Al-Khelaïfi, Mbappé a décliné l’invitation des Madrilènes, qui n’ont pas vraiment digéré ce coup bas.

Ils n’ont pas apprécié non plus les méthodes des Parisiens, qui ont fait une proposition démentielle. Un an plus tard, c’est un autre joueur qui est au centre des débats dans les médias. En effet, Marco Asensio est dans le viseur du Paris Saint-Germain. Et cette fois-ci, il ne devrait pas y avoir de combat entre les Madrilènes et les Parisiens. En fin de contrat au sein de la Casa Blanca, l’international espagnol va quitter les champions d’Espagne et d’Europe 2022 à l’issue de la saison. Pourtant, ce n’était pas la tendance ces derniers mois.

Asensio se dirigerait vers Paris

Asensio, que l’on annonçait sur le départ, avait réussi à convaincre sa direction en enchaînant les bonnes prestations. Mais le joueur, auteur de 12 buts et 8 assists en 50 apparitions toutes compétitions confondues (18 titularisations), n’a pas assez convaincu tout le monde. Les médias ibériques annoncent depuis plusieurs jours qu’il va s’en aller à l’issue de l’exercice 2022-23. Libre et sur le marché, Asensio plaît au PSG. Et d’après les informations de la célèbre émission El Chiringuito de Jugones, il jouera bien à Paris la saison prochaine.

Ce serait bien évidemment un sacré coup de la part de la direction francilienne, qui continuerait donc à agrandir sa colonie espagnole. D’autant que la concurrence est plutôt féroce sur ce dossier. En effet, Aston Villa et Unai Emery veulent absolument recruter Asensio. Le technicien ibérique lui a présenté en personne son projet. Visiblement, il n’a pas été suffisamment convaincant si on se fie aux informations d’El Chiringuito. Affaire à suivre donc…