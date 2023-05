Real Madrid : Marco Asensio se rapproche d’un club de Premier League

Il avait conquis le cœur des supporters du Real Madrid à l’aide de frappes téléguidées et d’entrées fracassantes. En sept saisons avec les Merengues, Marco Asensio a tout gagné mais n’aura jamais été un titulaire indiscutable dans les esprits des différents entraîneurs de la Maison Blanche. Cette saison, Carlo Ancelotti l’a laissé sur le banc plus souvent qu’à l’accoutumée et cette situation a eu le don d’irriter l’ailier de 27 ans qui ne s’est plus senti estimé à sa juste valeur dans la capitale. En fin de contrat d’ici quelques semaines, c’est dans ce contexte qu’Asensio aurait décidé de plier bagage, refusant deux prolongations de contrat formulées par le board madrilène.

Dès lors, l’international espagnol ne manque pas de courtisans. Alors que le PSG est sur ses traces, Marca nous informe ce mardi qu’Aston Villa mènerait la danse pour attirer le natif des Baléares. En effet, selon la publication madrilène, Unai Emery en personne serait venu présenter le projet des Villans à Asensio et pourrait jouer un vilain coup à son ancienne écurie. Pour rappel, les ouailles de l’ancien technicien du PSG ont fini septièmes de Premier League cette saison et disputeront la Conférence League la saison prochaine. Suffisant pour attirer le joueur ? Pas encore, car Asensio écoute encore toutes les propositions alors qu’Arsenal et l’AC Milan seraient également venus aux renseignements. Désireux d’être titulaire dans un club compétitif, nul doute que Marco Asensio aura une place centrale dans le projet Emery à Aston Villa.

