Nantes : Pedro Chirivella dézingue son équipe après la nouvelle débâcle à domicile

Nantes a perdu ses repères à domicile ! Une semaine après s’être offert un succès ô combien précieux dans la course au maintien en battant Le Havre, Nantes entendait enchaîner et prendre ses distances sur la zone de relégation avec la réception de Rennes à la Beaujoire. S’ils sont parvenus à tenir tête aux Rennais pendant plus d’une heure de jeu, les Canaris se sont écroulés dans le dernier quart d’heure pour s’incliner sur le score fleuve de 3 buts à 0 à l’occasion du derby breton comptant pour la 30e journée de Ligue 1. Si Rennes brise sa mauvaise série, Nantes concède une neuvième défaite consécutive sur ses bases et retombe dans ses travers. Agacé par la prestation de son équipe, Pedro Chirivella a poussé un gros coup de gueule au coup de sifflet final.

«C’est la honte. On n’était pas au rendez-vous. Il va falloir qu’on s’explique. Ce qui s’est passé en deuxième période, ce n’est pas normal. Je tiens à m’excuser auprès des supporters. Mais c’est de la m..de. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Peut-être qu’on s’est fatigué en première période. Dès qu’il y a un but, on dirait que l’on arrête de jouer. Ce n’est pas la première fois. Je n’ai pas les mots. Il nous reste un match ici et on va tout faire pour le remporter. Mais si on joue comme ça, on peut jouer cinq saisons de plus, on ne gagnera toujours pas. On sait qu’on est dans la lutte pour le maintien. On a pris 6 points sur 9. On a un match très important la semaine prochaine. On va faire en sorte d’être prêt», a lâché le capitaine nantais au micro de Prime Video.