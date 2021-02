OL - MHSC : les compositions sont là

Ce samedi soir, Lyon défie le Montpellier HSC lors d'un match qui s'annonce animé. A domicile, les Gones de Rudi Garcia se présentent dans un 4-3-3 avec Anthony Lopes dans les cages. Léo Dubois, Marcelo Guedes, Sinaly Diomandé et Maxwel Cornet forment la défense. On retrouve dans l'entrejeu Lucas Paqueta, Thiago Mendes et Houssem Aouar. Enfin, Tino Kadewere et Karl Toko Ekambi accompagnent Memphis Depay en attaque.

La suite après cette publicité

De son côté, le Montpellier HSC opte pour un 4-2-3-1 avec Jonas Omlin comme dernier rempart. Junior Sambia, Vitorino Hilton, Daniel Congré et Mihailo Ristic forment la défense. Jordan Ferri et Téji Savanier composent le double pivot. Enfin, Stephy Mavididi, Florent Mollet et Gaëtan Laborde évoluent en soutien d'Andy Delort.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Marcelo, Diomandé, Cornet - Paqueta, Mendes, Aouar - Kadewere, Depay, Toko Ekambi

Montpellier HSC : Omlin - Sambia, Hilton, Congré, Ristic - Ferri, Savanier - Mavididi, Mollet, Laborde - Delort