BvB : la ferme mise au point du clan Haaland

En fin de contrat en juin 2024 avec le Borussia Dortmund, et disposant d'une clause libératoire (75 M€) relativement peu élevée pour un buteur de ce calibre et seulement âgé de 21 ans, Erling Haaland déchaîne les passions et agite surtout le marché des transferts. À l'approche de la fin de la saison 2021-2022, et donc du mercato estival, tout le monde se demande qui du FC Barcelone, du Real Madrid ou encore de Manchester City parviendra à attirer le Cyborg norvégien dans ses filets.

En attendant de savoir qui remportera le gros lot, Jan Aage Fjørtoft, proche de la famille Haaland, a tenu à mettre les choses au clair. « Oubliez toutes les spéculations qui font les gros titres maintenant. La vérité est que l'équipe Haaland travaille systématiquement et professionnellement pour trouver une solution pour la saison prochaine, comme ils l'ont fait tout au long de la carrière d'Erling », a-t-il écrit sur son compte Twitter. L'homme aux 23 buts et 6 passes décisives (24 matchs) cette saison tient le monde du football en haleine.