Ce lundi, c’est le vingt-deuxième bilan de la saison pour le classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Comme toujours ou presque cette saison, on retrouve Harry Kane qui arrive premier avec 31 buts en 26 matches. L’attaquant anglais a encore fait parler la poudre avec le Bayern Munich contre Darmstadt avec une nouvelle réalisation lors d’un succès 5-2.

Derrière lui, la concurrence est reléguée à plusieurs longueurs et elle est représentée par Kylian Mbappé. Auteur de 24 buts en 24 matches, l’attaquant tricolore sort d’une prestation solide contre Montpellier (6-2) où il a porté son équipe vers une très belle victoire. Auteur d’un triplé, il remonte au classement et s’empare de la deuxième place. Le podium est complété par Lautaro Martinez avec 23 buts en 26 matches. L’Argentin est toutefois resté muet hier contre le Napoli (1-1) et perd une place par rapport à la semaine précédente.

Viktor Gyökeres écrase tout

Avec des statistiques similaires, on retrouve Vangelis Pavlidis à la quatrième position. Le buteur grec a de nouveau marqué avec l’AZ Alkmaar lors d’une large victoire 4-0 contre Volendam. Cinquième, Kevin Denkey a terminé la saison régulière par un nouveau but lors d’un succès 4-0 contre Molenbeek qui lui permet de porter son bilan à 23 buts en 28 matches. Également buteur avec Stuttgart, Serhou Guirassy arrive sixième avec 22 buts en 20 matches. Face à Hoffenheim (victoire 3-0), il a rajouté un nouveau but à sa collection.

Septième, Viktor Gyökeres s’est lui offert un triplé contre Boavista (6-1) et remonte à 22 buts en 24 matches. La huitième position revient à Luuk de Jong. Muet contre Twente (1-0) lors d’un match gagné par le PSV Eindhoven, il reste bloqué à 22 buts en 26 matches. Il devance un autre joueur d’Eredivisie avec Santiago Giménez qui arrive neuvième lui qui a inscrit 21 buts en 25 matches. Enfin, l’attaquant écossais Lawrence Shankland conclut le top 10. Auteur de 20 buts en 30 matches, il n’a pas marqué avec Heart of Midlothian lors d’une défaite 2-1 contre Ross County ce samedi.

Loïs Openda (RB Leipzig) et Simon Banza (Braga) suivent avec 19 réalisations. Juste derrière, on retrouve Edin Dzeko (Fenerbahçe) et Erling Haaland (Manchester City) avec 18 buts. Mauro Icardi (Galatasaray) et Mohamed Amoura (Union-Saint-Gilloise) affichent 17 réalisations. Igor Thiago (Club Bruges), Brian Brobbey (Ajax Amsterdam), Rafa Mujica (Arouca), Ollie Watkins (Aston Villa) et Jude Bellingham (Real Madrid) ont inscrit 16 buts.

Le classement des tops buteurs européens