Bayern : Manuel Neuer raconte les dessous de sa blessure au ski

Le Bayern Munich doit affronter le PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions, le 14 février et le 8 mars. Et cela se fera sans Manuel Neuer. Le portier de 36 ans s’est fracturé une jambe en faisant du ski de randonnée et a été opéré dans une clinique, près de Munich. Un énorme coup dur pour le gardien et son club, qui ont été contraints de recruter Yann Sommer pour le remplacer. Interrogé par The Athletic, le Champion du monde 2014 est revenu sur sa blessure.

«Les dirigeants du Bayern étaient sous le choc. Personne ne pouvait rien dire au début. C’est peut-être pour cela qu’ils étaient un peu réservés à mon égard. Je pouvais le comprendre. J’ai mis une photo dans notre groupe WhatsApp et je me suis excusé. J’ai aussi appelé les responsables, je me suis excusé et j’ai dit que j’étais désolé, a-t-il expliqué, en assurant qu’il comprenait l’arrivée de Yann Sommer. J’ai dit aux patrons que je n’avais aucun problème avec ça. Je pense que c’est bien d’avoir deux grands gardiens de but. Je suis un joueur d’équipe».

