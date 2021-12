Premier League : Cristiano Ronaldo délivre Manchester United à Norwich

La seizième journée de Premier League se poursuivait, ce samedi à 18h30, du côté de Carrow Road, où le promu Norwich City (20e, 10 pts) accueillait Manchester United (7e, 24 pts). Après avoir enchainé quatre matches sans défaite, les Canaries restaient sur une lourde défaite face à Tottenham (0-3), symbole d'un début de saison extrêmement compliqué pour la lanterne rouge du championnat anglais. Face à un adversaire en proie aux doutes, les Red Devils avaient donc une belle opportunité de confirmer le succès arraché, le week-end dernier, contre Crystal Palace (1-0) pour la première de Ralf Rangnick sur le banc mancunien. Privé de Raphael Varane, Edinson Cavani, Anthony Martial ou encore de Paul Pogba (forfaits), le successeur d'Ole Gunnar Solskjær alignait donc le même onze de départ que face aux Eagles où Cristiano Ronaldo et Marcus Rashford formaient le duo d'attaque du 4-4-2. Du côté de Norwich, Dean Smith repassait à un système à quatre derrière, au sein duquel Ozan Kabak, Dimitrios Giannoulis, Lukas Rupp et Josh Sargent réintégraient l'équipe de départ.

Dans un début de rencontre marqué par une très faible intensité, il fallait attendre la fin du premier quart d'heure pour voir la première très grosse occasion. Sur coup franc, après une faute de Hanley sur Rashford, Telles armait une frappe enroulée, déviée par le mur, et qui s'écrasait sur la barre transversale de Krul (14e). Malgré cette situation franche, les débats ne s'enflammaient pas pour autant et si les Mancuniens conservaient la possession, ils ne parvenaient pas à se montrer dangereux aux abords de la surface adverse. Pire encore, ce sont les locaux qui s'enhardissaient quelque peu pour se signaler sur le but de De Gea. Profitant d'un espace, Rupp trouvait Pukki d'un centre à ras de terre mais ce dernier manquait de vivacité pour enchainer (29e). Qui d'autre alors que CR7 pour réveiller une opposition particulièrement décevante... Lancé par McTominay dans l'intervalle, le Portugais éliminait Giannoulis d'un crochet dévastateur mais sa frappe enroulée du gauche trouvait finalement les gants de Krul, vigilant sur sa ligne (38e).

Cristiano Ronaldo libère encore les Red Devils !

Dans la foulée, les hommes de Dean Smith tentaient de répondre mais la tête de Rupp, trouvé par Giannoulis au second poteau, n'inquiétait pas le portier mancunien (40e). Légèrement plus haut sur le terrain, Manchester United tentait alors de passer par les côtés, notamment grâce aux arabesques de Rashford mais les Red Devils manquaient de justesse technique pour se montrer véritablement dangereux. Juste avant la pause, sur un centre enroulé de Sancho, Maguire, pourtant dos au but, plaçait malgré tout une tête très vicieuse que Krul détournait in-extremis en corner (45e). Peu flamboyants dans le jeu, les Red Devils étaient cependant logiquement tenus en échec à la pause. Au retour des vestiaires, le rythme s'avérait toujours aussi décevant et les Mancuniens étaient tout proches de se faire surprendre peu avant l'heure de jeu. Servi à l'entrée de la surface, Pukki se mettait sur son pied gauche pour frapper, malgré le retour de Maguire et Dalot, et obligeait De Gea à effectuer un arrêt de classe mondiale (57e). Amorphes, les coéquipiers de McTominay tentaient bien de sortir de cette torpeur coupable mais ni la frappe de Rashford (61e) ni la percée de Ronaldo (63e) n'inquiétaient le portier des Canaries.

Il fallait finalement attendre l'aube du dernier quart d'heure pour voir cette rencontre se décanter grâce à... CR7 ! Crocheté par Aarons en plein cœur de la surface, le Lusitanien obtenait un penalty et se chargeait de transformer la sentence (0-1, 75e). Piqués à vif par cette ouverture du score inattendue, Norwich repartait à l'attaque et obtenait un coup franc intéressant mais Kabak, auteur d'une tête rageuse, devait une nouvelle fois s'incliner face à un De Gea impérial (77e). Menés à dix minutes du terme, les Canaries jetaient leurs dernières forces dans la bataille et Gilmour pensait bien égaliser mais sa frappe, déviée par Bailly, flirtait finalement avec le montant droit des visiteurs. En toute fin de rencontre, Ronaldo était tout proche de s'offrir un doublé mais sa reprise fuyait le cadre de Krul (86e). Sans conséquences pour les hommes de Ralf Rangnick qui conservaient leur avantage au score. Grâce au 802e but de la carrière de Cristiano Ronaldo, les Red Devils signent donc une courte mais précieuse victoire (1-0) et intègrent le top 5 de Premier League. Malgré le même nombre de points que Newcastle et Burnley, Norwich reste lanterne rouge.

Le classement de la Premier League

Le classement des buteurs

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Norwich

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) December 11, 2021

Le XI de Manchester United