Euro (F) : comment l’Equipe de France a changé de dimension

Un de compétition en or pour l’équipe de France féminine. Après une victoire brillante face à l’Angleterre (2-1), pourtant annoncée favorite, les Bleues ont enchaîné avec un large succès contre le pays de Galles (4-1). Pour conclure ce groupe de la mort, elles ont renversé les Pays-Bas au terme d’un match spectaculaire (5-2), validant leur qualification pour les quarts de finale de la plus belle des manières. Agressives, solidaires, impressionnantes collectivement, les Bleues ont surpris tout le monde par leur niveau de jeu dès les premiers matches. À tel point qu’elles sont déjà considérées comme l’un des grands favoris du tournoi.

Même si la copie est très bonne, le sélectionneur des Bleues reste mesuré en conférence de presse. Pour lui, son équipe est encore loin d’être favorite. « Je considère qu’à partir du moment où on n’a jamais gagné de trophées, on ne peut pas se positionner en favorites. Si on prend la dernière victoire en Ligue des nations, c’est encourageant. On est sur onze victoires consécutives, ce qui peut laisser penser qu’on n’est plus des outsiders, mais je considère que les favorites restent l’Allemagne », estime Laurent Bonadei, à la veille du quart de finale face à la Mannschaft. Une Mannschaft qui, de son côté, choisit de faire profil bas face aux Bleues. « Ce sont les Françaises les favorites, mais nous avons eu le temps de préparer ce match et je pense qu’on va gagner », a déclaré la milieu de terrain Elisa Senss, à la veille du quart de finale contre la France, samedi à Bâle.

Franchir encore un cap

Même si l’équipe de France affiche des allures de grande favorite, elle devra encore briser son plafond de verre. Selon un sondage du baromètre sport Odoxa, 91 % des amateurs de football estiment que les Bleues élimineront l’Allemagne samedi et se qualifieront pour les demi-finales de cet Euro 2025. Mieux encore, 88 % des sondés voient l’équipe de Laurent Bonadei aller jusqu’au bout et remporter le tournoi. Mais pour cela, la France devra franchir un cap qui, jusque-là, lui a souvent échappé. Ce cap, celui du dernier carré, n’a été atteint que très rarement dans l’histoire des Bleues : une fois en 2011 lors de la Coupe du Monde, puis plus récemment lors du championnat d’Europe 2022. Trop souvent, l’équipe de France a buté aux portes des demi-finales.

Onze mois après la désillusion des Jeux Olympiques de Paris face au Brésil, conclue par une élimination en quart de finale, et deux ans après un autre revers au même stade lors de la Coupe du monde féminine 2023, l’équipe de France est attendue au tournant. Pour passer cette étape et atteindre enfin le dernier carré, les Bleues devront afficher toute leur force mentale et collective. « Plutôt que de plafond de verre, j’avais envie de parler de cap à franchir au fur et à mesure du projet qui s’est installé depuis octobre dernier. Je trouve que cette équipe franchit des caps à chaque fois. J’ai beaucoup de confiance en elles pour réussir à en franchir un nouveau », a souligné Laurent Bonadei. Mais réussiront-elles à franchir ce "seuil" allemand, qui leur avait tant fait mal lors du dernier championnat d’Europe, perdu en demi-finale 2 buts à 1 ? Réponse ce samedi 19 juillet à 21h.