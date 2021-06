Crystal Palace : Christian Benteke prolonge de deux ans

Arrivé à Crystal Palace en 2016, Christian Benteke était libre à la fin du mois. L'attaquant belge, auteur notamment de 10 buts et 1 passe décisive en 30 matches de Premier League cette saison, n'avait cependant pas envie de changer d'air puisqu'il vient de prolonger son contrat avec les Eagles.

La suite après cette publicité

«Christian Benteke a signé une prolongation de contrat de deux ans avec Crystal Palace», explique tout simplement le club de Premier League dans son communiqué. Le numéro 20 est désormais lié à Crystal Palace jusqu'en juin 2023. Une bonne chose de faite avant l'Euro 2020 avec les Diables Rouges.

𝗖𝗕 𝗦𝗧𝗔𝗬𝗦 👊



Christian Benteke has signed a two-year contract extension with the club! ✍️#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb