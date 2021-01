PSG : Keylor Navas et le piège OM

La suite après cette publicité

À l'occasion du Trophée des Champions, le Paris SG retrouve l'Olympique de Marseille. Les Parisiens gardent en mémoire la défaite concédée cette saison au Parc des Princes. Et comme l'a expliqué Keylor Navas en conférence de presse ce mardi, les champions de France n'entendent pas retomber dans le piège tendu par André Villas-Boas et ses hommes.

«Certaines choses se sont passées dans ce match et ne doivent pas se passer dans un match de football. On apprend de nos erreurs. On va essayer d’être supérieur à notre rival en jouant au football. C’est comme ça qu’on doit jouer. On doit se rappeler ce qu’on a fait de bien et de mal ce jour-là pour ne pas commettre les mêmes erreurs», a lâché le portier du PSG.