Antoine Kombouaré s’amuse de la sanction infligée à Pablo Longoria

Présent en conférence de presse avant de défier Strasbourg, Antoine Kombouaré est revenu sur la très lourde sanction de Paulo Fonseca, suspendu 9 mois après son terrible coup de sang envers Benoît Millot lors de Lyon-Brest dimanche dernier. Face aux journalistes, le Kanak a notamment comparé la sanction infligée au technicien portugais à celle de Pablo Longoria. «Moi ça m’a fait rire quand j’ai vu la sanction de Pablo Longoria. Je me suis dit que Longoria allait juste être gêné parce qu’il ne pourra pas boire le champagne dans le vestiaire et sera obligé de boire la coupe de champagne en tribunes», a notamment lancé l’entraîneur de Nantes face à la presse.

Et d’ajouter : «mais sinon il n’est pas pénalisé du tout si on a à comparer les sanctions entre celle du président, et tant mieux pour Longoria. Mais pour moi la commission de discipline est à côté de la plaque, il faut dire les mots. Quand tu sanctionnes un président parce qu’il a traité les arbitres avec le mot corruption et puis tu as ça comme sanction». Du Kombouaré dans le texte…