Javier Tebas tacle la Ligue 1

Dans un entretien accordé au quotidien AS, le président de la Liga, Javier Tebas, est revenu sur l’impact que pourrait avoir la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid. L’occasion également pour le dirigeant espagnol d’envoyer un petit tacle à la Ligue 1…

«Ils [Lionel Messi et Cristiano Ronaldo] n’ont pas causé de dégâts car nous n’avons pas reculé, mais avec eux, nous aurions sûrement grandi plus vite. Le championnat français avec Messi, Neymar et Mbappé n’a pas grandi, Cristiano Ronaldo est allé en Italie et les revenus internationaux du championnat italien n’ont pas augmenté, les nôtres ont augmenté même si nous les avons perdus tous les deux». Vincent Labrune appréciera…