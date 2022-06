LdN, Croatie-France : la réaction à chaud de Didier Deschamps

Battue par le Danemark la semaine dernière, l’équipe de France a été tenue en échec par la Croatie ce lundi à Salit (1-1). Un résultat qui ne satisfait pas Didier Deschamps, même si le sélectionneur national rappelle que le contexte l’a obligé à remanier son équipe.

La suite après cette publicité

« On a fait de bonnes choses en tenant compte de tous les changements, on aurait pu en mettre un deuxième. C’était relativement cohérent par rapport à l’utilisation du ballon. Le résultat ne me satisfait pas complètement, mais ça permet de donner du temps de jeu à beaucoup de joueurs, c’est bien avec ce qui nous attend en fin d’année. Mais avec des matches aussi rapprochés, j’étais obligé de faire beaucoup de changements », a-t-il déclaré au micro de M6.