Un international iranien porté disparu après des messages contre le régime

La disparition de Rashid Mazaheri suscite de vives inquiétudes en Iran. L’ancien gardien de l’équipe nationale, âgé de 36 ans et retraité depuis 2024, n’a plus donné signe de vie depuis la perquisition de son domicile par les forces de sécurité quelques heures après la publication d’un message virulent sur Instagram visant le Guide suprême Ali Khamenei. Dans ce message, publié le 24 février, Mazaheri accusait le dirigeant iranien d’être responsable de la répression des manifestations et du sang versé dans le pays, le qualifiant notamment de « Satan ». Des agents se seraient présentés à son domicile à l’aube le lendemain, auraient saisi son téléphone et son ordinateur et lui auraient signifié l’existence d’un mandat d’arrêt. Depuis cette intervention, l’ancien international, passé par les clubs iraniens Esteghlal, Sepahan. et Tractor, reste introuvable. Son épouse, Maryam Abdollahi, a rapidement alerté sur les réseaux sociaux, affirmant que la vie de son mari était en danger et tenant les autorités iraniennes pour responsables de tout ce qui pourrait lui arriver.

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« Cela fait deux semaines que je n’ai pas eu de nouvelles de mon mari. Lui qui a refusé de vendre son honneur et qui, en ces temps difficiles, a dénoncé l’injustice. Lui qui a risqué sa vie pour la liberté et qui se tient du bon côté de l’histoire… s’il vous plaît, soyez sa voix. » Mazaheri n’en était pas à sa première prise de position contre le pouvoir. Lors des manifestations de 2019 et 2020, il avait déjà appelé publiquement à ne pas exécuter des manifestants et avait été convoqué puis arrêté. En 2021, il avait également été suspendu par la fédération pour avoir soutenu les protestations liées à la crise de l’eau. Sa disparition intervient en plein embrasement du Moyen-Orient, marqué par la mort d’Ali Khamenei lors de frappes menées par Israël et les États-Unis et par une forte instabilité politique et militaire dans la région. Aucune information officielle n’a été communiquée sur le sort de l’ancien gardien.