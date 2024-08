L’Olympique de Marseille enrôle Elye Wahi !

L’Olympique de Marseille réalise un mercato pour le moins séduisant. Privés d’Europe après une fin de saison dernière ratée, les dirigeants phocéens ont décidé de voir les choses en grand pour replacer le club. Ainsi, après une cuvée d’instabilité sur le banc avec pas moins de quatre entraîneurs qui ont officié lors du dernier exercice, l’OM a décidé de miser sur Roberto de Zerbi. Une arrivée XXL tant le technicien italien était courtisé par les plus grands clubs d’Europe avant son arrivée dans les Bouches-du-Rhône. Outre cette arrivée de prestige sur le banc, le tandem Longoria-Benatia n’a pas lésiné sur les moyens pour apporter une plus-value à l’effectif marseillais.

En effet, outre les arrivées intrigantes de Jeffrey De Lange, Derek Cornelius mais aussi celle d’Ismaël Koné, les pensionnaires du Vélodrome se sont offerts plusieurs gros coups comme Pierre-Emile Hojbjerg, Lilian Brassier, Mason Greenwood ou encore Valentin Carboni. Dès lors, pas rassasié, le board olympien avait encore de la suite dans les idées et ne comptait pas s’arrêter en si bon chemin. Désireuse de renforcer encore l’attaque marseillaise, la direction marseillaise avait coché plusieurs noms. Alors qu’Eddie Nketiah a longtemps été sa cible, cette dernière a finalement décidé de miser sur Elye Wahi suite aux exigences surréalistes d’Arsenal. Le profil d’Elye Wahi a très vite fait l’unanimité en interne.

Elye Wahi avec l’OM jusqu’en 2029

Sortant d’une saison mitigée avec le RC Lens, le natif de Courcouronnes souhaitait découvrir un nouveau club avec un esprit revanchard. En effet, recruté pour 30 millions d’euros par les Sang et Or l’été dernier, l’ancien de Montpellier n’a pas répondu aux attentes avec seulement 12 buts et 4 passes décisives en 36 rencontres. Ne désirant que l’OM pour se relancer, l’attaquant de 21 ans a d’ailleurs fait la croix sur des propositions juteuses d’outre-Manche pour rallier le sud de la France. Dès lors, Marseille a accéléré sur le dossier et les positions se sont vite rapprochées avec le RC Lens autour d’un transfert sec. Au final, un accord a été trouvé entre les deux clubs. Ainsi, l’OM va débourser 26 M€ + 5 M€ de bonus. De son côté, le RCL bénéficiera d’un pourcentage à la revente sur la plus-value estimé à 15 %.

Aujourd’hui, l’arrivée de Wahi à l’OM est officielle. Dans son communiqué, le club de la Canebière se félicite de ce transfert excitant et donne plus de détails sur cette arrivée : «L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature d’Elye Wahi en provenance du RC Lens. Agé de 21 ans, l’attaquant s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale. (…) Celui dont l’idole de jeunesse n’est autre que Didier Drogba découvrira celle de l’Orange Vélodrome dès cette saison 2024/2025.» Il n’y a plus qu’à lui souhaiter le même succès.