Chelsea : les propriétaires font leur mea-culpa

Cela fait maintenant plus d’un an que Chelsea est passé sous pavillon américain. Si les centaines de millions d’euros investies l’été dernier par le tandem Todd Boehly - Behdad Eghbali pouvaient laisser présager une saison radieuse, les deux actionnaires ont, forcé de constater, vu leurs plans être contrariés, et c’est un euphémisme. Face à une triste 12e place en Premier League cette saison et une politique de recrutement pour le moins illisible, les supporters londoniens ont quant à eux dû racler les fonds de tiroir pour trouver une trace de plaisir. En ce sens, le club a tenu à communiquer ce jeudi pour s’excuser de cette situation pénible auprès d’eux, assurant par ailleurs vouloir mener à bien leur projet sur la durée.

«Notre promesse était de rendre nos fans fiers. Nous restons totalement engagés dans ce projet à long terme de notre club, et dans la réalisation de la promesse que nous vous avons faite. (…) De toute évidence, pour notre équipe masculine, la saison a été décevante et il y a beaucoup de choses que nous pouvons et que nous ferons mieux. Tout au long de ces périodes difficiles, nos fans ont soutenu nos joueurs et notre équipe à travers le pays et l’Europe avec une fidélité sans faille. Nous ne pourrions être plus reconnaissants pour votre incroyable soutien. Nous sommes fiers de la création de notre Fan Advisory Board, qui se réunira pour la première fois cet été, et nous sommes convaincus que ses nouveaux membres veilleront à ce que vous soyez au cœur de la prise de décision de notre club. Nous continuerons à veiller à ce que vos voix soient entendues alors que nous nous tournons vers l’avenir», peut-on lire dans le communiqué.

