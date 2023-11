Beye expulsé, alarme incendie, pénalty raté… la soirée noire du Red Star

Le Red Star était invaincu depuis le 18 août dernier et une défaite face au Goal FC (3-1). Mais vendredi soir, contre Dijon, les hommes d’Habib Beye n’ont pas pu poursuivre leur fantastique série d’invincibilité et se sont inclinés au terme d’un match rocambolesque (3-1). Rocambolesque, car il y a eu de tout dans cette 14e journée de National. Et pour cause, lorsque Dijon inscrit le but du K.O. à la 75e (3-0), ce ne sont pas les chants des supporters qui résonnent mais l’alarme du stade qui retentit.

La suite après cette publicité

Les tribunes doivent être évacuées. Les acteurs de la rencontre (joueurs, staffs…) rentrent aux vestiaires. Après de nombreuses minutes d’incompréhension, tous rentrent sur le terrain. Fausse alerte. Puis, juste avant le coup de sifflet final, Habib Beye se fait expulser pour avoir eu des mots avec l’arbitre. Il verra donc la réduction du score d’Achille Anani (3-1, 90e) de loin. Une soirée à oublier, aussi pour Merwan Ifnaoui qui a raté un pénalty crucial pour le Red Star (70e). Au classement, le club de Saint-Ouen reste leader avec 32 points.