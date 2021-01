Ligue 2 : Grenoble arrache un nul de folie face à Auxerre !

Pour le compte de la 19e journée de Ligue 2 BKT, quatrième, le Grenoble Foot 38 recevait son premier poursuivant, l'AJ Auxerre, au stade des Alpes. Une rencontre à enjeu qui tenait toutes ses promesses. Meilleur buteur de la division, Mickael Le Bihan permettait à l'AJA d'ouvrir le score d'une frappe sous la barre (0-1, 23e). En seconde période, Le Bihan se muait en passeur pour Hamza Sakhi, qui donnait deux longueurs d'avance aux Auxerrois (0-2, 50e). La rencontre prenait un autre tournant lorsque Le Bihan, encore lui, ratait l'occasion d'inscrire son 15e but de la saison sur un penalty obtenu par Sakhi. Brice Maubleu détournait la tentative de l'attaquant (61e). Des penaltys, le GF 38 en était privé par Monsieur Varela cet après-midi. Par deux fois.

Mais Philippe Hinschberger procédait à quatre changements et le match basculait. Achille Anani réduisait l'écart (1-2, 79e), avant qu'Aly Ndom, deux minutes après son entrée en jeu, ne laisse les Auxerrois à dix pour un tacle meurtrier sur David Henen (85e). Le Togolais ne pouvait continuer, le GF38 ayant fait tous ses changements, c'est à dix contre dix que la rencontre allait à son terme. Et au bout du temps additionnel, c'est Loic Nestor qui égalisait d'une volée du pied droit et offrait un point inespéré à Grenoble, désormais 3e. Auxerre reste 5e et pourra nourrir des regrets.

