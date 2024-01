Naples : Aurelio de Laurentiis annonce le départ de Victor Osimhen

Naples traverse une saison compliquée. Après avoir glané le Scudetto l’an dernier, les Partenopei ont perdu Luciano Spalletti cet été. Un départ plus compliqué que prévu à pallier : alors que Rudi Garcia n’a pas fait long feu sur le banc du club de Campanie, Walter Mazzarri n’a guère plus de succès depuis son arrivée. L’ancien tacticien de l’Inter Milan n’a pas réussi à redresser le club sportivement et le Napoli pointe toujours à une neuvième place inquiétante au classement. Individuellement, plusieurs joueurs ne brillent plus comme l’année dernière.

Époustouflant l’année passée, Khvicha Kvaratskhelia n’a pas la même régularité cette saison. Et forcément, cela se ressent dans l’animation offensive des pensionnaires du stade Diego Armando Maradona. Dans le rayon des attaquants, Victor Osimhen parvient tout de même à tirer son épingle du jeu. Auteur de 8 buts et 2 passes décisives en 18 rencontres cette saison, l’international nigérian (30 sélections, 21 buts) réalise une saison plus que correcte alors qu’il est resté cet été avec le champion transalpin en titre malgré plusieurs sollicitations de grands clubs européens.

Le PSG, le Real Madrid et des clubs anglais étaient très chauds pour recruter Victor Osimhen

Il y a quelques jours, l’attaquant nigérian avait d’ailleurs mis tous les supporters napolitains en alerte en affirmant qu’il avait un plan clair pour la suite de sa carrière. Et même s’il a prolongé il y a quelques semaines, l’avenir de l’ancien du LOSC est toujours plus flou avec Naples. Un nouveau contrat jusqu’en 2026 avec une clause de libération qui serait de l’ordre de 120 millions d’euros minimum, selon la presse italienne.

Forcément, cette extension de bail ressemblait plus à une garantie de plus-value pour un futur transfert plus qu’une volonté de blinder Osimhen pour plusieurs années. Ce vendredi, Aurelio de Laurentiis, président de Naples, a confirmé cette tendance tout en assurant que le joueur de 25 ans aurait pu rejoindre le PSG l’été dernier : «ses adieux ? On le savait déjà depuis cet été, notre négociation était à l’amiable sinon cela n’aurait pas duré aussi longtemps. Nous savions qu’il serait allé au Real Madrid, au PSG ou en Angleterre.» Reste à savoir si l’intérêt parisien se manifestera encore cet été.