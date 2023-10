JT Foot Mercato : vague de départs XXL au Real Madrid

Alerte rouge au Real Madrid

Avalanche de départs à prévoir au Real Madrid. Plusieurs joueurs clés de l’équipe de Carlo Ancelotti n’ont toujours pas renouvelé leur contrat qui prend fin en juin 2024. Ces derniers seront donc libres prochainement. Et parmi eux, il y a de gros noms. Luka Modric ne devrait pas prolonger sa belle aventure avec le Real, lui qui avait déjà hésité à rempiler pour un an la saison dernière. Aujourd’hui, son statut de remplaçant le pousse à trouver un nouveau club pour une dernière danse. À 38 ans, le Croate pourrait retourner dans son pays. La présidente du Dinamo Zagreb a formellement indiqué qu’elle appellerait le Croate cet hiver dans une interview réalisée par le média Index. L’Inter Miami est aussi sur le coup. Son compère, Toni Kroos se sentirait lui aussi agacé de ne plus être un titulaire indiscutable de Carlo Ancelotti. Son départ semble inévitable à la fin de son contrat en juin prochain, mais aucun point de chute n’a encore été évoqué. Depuis le départ de Karim Benzema, le capitaine à Madrid, c’est Nacho. Il ne devrait pas garder longtemps ce brassard car d’après le média El Chiringuito, KB9 ferait le forcing pour le convaincre de le rejoindre à Al-Ittihad la saison prochaine. Enfin, tout le peuple madrilène retient son souffle concernant Vinicius Jr. Le Brésilien n’a toujours pas renouvelé son contrat. Si la presse madrilène insiste pour dire que tout est bouclé avec l’Auriverde pour un nouveau bail jusqu’en 2027, le doute persiste maintenant. L’officialisation tarde trop. Cette situation met donc un coup de pression aux dirigeants madrilènes, qui n’ont plus que 83 jours avant la fin de l’année. Bientôt, des clubs du monde entier vont se ruer à sa porte pour négocier avec lui.

Le Barça recale Lionel Messi

Les amoureux de Lionel Messi vont être privés de son génie pour les quatre prochains mois suite à la non-qualification de l’Inter Miami pour les play-offs de MLS. Mais des clubs pensent à lui pour un potentiel prêt en janvier. Tout de suite, on pense au Barça, mais le club catalan a déjà tranché à ce sujet, comme le rapporte le site Infobae. « Barcelone a commencé à réfléchir à un éventuel prêt de Messi en provenance de l’Inter Miami mais cela ne semble pas facile pour deux raisons : le calendrier, qui finit par réduire de nombreuses possibilités, et l’aspect économique, parce qu’il y a d’autres priorités et qu’il n’était pas possible de prévoir que Leo aurait une si longue pause sans jouer. Aujourd’hui, nous avons d’autres dossier à fermer. Cette grande illusion qui n’a pas pu se concrétiser, nous l’avons eue cet été. Messi a choisi d’aller aux États-Unis et maintenant cela semble très compliqué. D’un autre côté, nous aimerions un match d’hommage, qu’il mérite depuis longtemps », peut-on lire. La dernière image de la Pulga au Barça restera donc certainement ses adieux en larmes au peuple catalan.

Les officiels du jour

Sans club après l’annonce de son départ du Real Madrid au début de l’été, Eden Hazard a annoncé mettre un terme à sa carrière. Malgré plusieurs sollicitations, l’ex-international belge de 32 ans a préféré raccrocher les crampons pour profiter de sa famille. Une nouvelle annoncée sur ses réseaux sociaux qui a fait l’effet d’une bombe. Tite devient le nouvel entraîneur de Flamengo au Brésil. Ce dernier remplace un homme bien connu des Français, Jorge Sampaoli, limogé fin septembre. L’Argentin avait pris la porte après plusieurs revers importants qui venaient s’ajouter à des coups de chaud peu appréciés. Tite devra essayer de réparer les pots cassés. Quinzième de Bundesliga et défait par Darmstadt ce week-end, Augsbourg a décidé de remercier son entraîneur Enrico Maaßen. Comme indiqué par Sky Germany, puis officialisé dans la foulée par le club, le technicien de 39 ans, passé par Dortmund, le SV Rödinghausen et le SV Drochtersen/Assel, quitte son poste et paie les mauvais résultats des dernières semaines.