Marcelo Bielsa a retrouvé un poste

En quête d’un banc depuis son renvoi de Leeds en février 2022, Marcelo Bielsa devrait bientôt reprendre du service, mais pas en Premier League où il était pourtant annoncé avec insistance ces derniers mois. Selon la chaîne de télévision argentine TyC Sports, «El Loco» serait sur le point d’être nommé sélectionneur de l’Uruguay, avec une prise de fonction effective dès septembre.

Le media argentin rapporte que les négociations entre la fédération et le technicien de 67 ans seraient sur le point d’aboutir à un accord. S’il venait à succéder à Diego Alonso, parti après l’élimination de la Celeste lors de la phase de groupe de Coupe du Monde cet automne, Bielsa deviendrait le premier technicien argentin à prendre les rennes de la sélection uruguayenne, depuis Daniel Passarella en 1999. Concernant ses expériences de sélectionneur, Bielsa avait déjà dirigé la sélection argentine entre 1998 et 2004, qu’il avait d’ailleurs menée au titre olympique à Athènes (2004) avec la génération de Lionel Messi et d’Angel Di Maria, mais aussi le Chili entre 2007 et 2011.

