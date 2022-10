Serie A : Sassuolo s'impose à domicile face à l'Hellas Vérone

Suite et fin de la 11ème journée ce lundi avec la rencontre entre Sassuolo et l'Hellas Vérone, respectivement 11ème et 19ème du championnat italien, au Mapei Stadium. Un duel entre mal-classés donc qui tournait à l'avantage des visiteurs (1-0). Les Gialloblu trouvaient même la faille au tout début de la partie. Frederico Ceccherini envoyait un centre de la gauche sur lequel personne n'intervenait, Andrea Consigli, masqué, se trouait et voyait le ballon finir au fond des filets (2e, 1-0). Armand Laurentié partait comme une fusée sur son côté gauche puis s'infiltrait dans l'axe en évitant son adversaire direct pour conclure d'une frappe croisée de l'intérieur du pied qui percutait le poteau avant de terminer sa course dans le but adverse (32e, 1-1). Juste avant la pause, la réalisation de Miguel Veloso était annulée pour un hors-jeu au départ de l'action de Yayah Kallon, rentré à la demi-heure de jeu pour suppléer Roberto Piccoli, blessé (42e).

Au retour des vestiaires, Andrea Consigli se rattrapait en sauvant son équipe grâce à une intervention salvatrice devant Kevin Lasagna, rentré sur le pré quelques minutes auparavant, alors que le cuir avait heurté la barre transversale (69e). Dans la foulée de cette double occasion, Davide Frattesi battait Lorenzo Montipò pour donner l'avantage aux Neroverdi, après une belle percée et une passe décisive d'Hamed Junior Traoré sur la gauche (72e, 2-1). Malgré l'envie des joueurs de Salvatore Bocchetti pour égaliser, le score ne bougeait plus jusqu'au coup de sifflet final. Au classement, cette victoire fait les affaires des Neroverdi puisque Sassuolo grapille deux petites places et est 9ème du championnat italien. De son côté, l'Hellas Vérone perd une place et est donc avant-dernier. Lors de la prochaine journée, Sassuolo se rendra sur la pelouse du leader napolitain tandis que les Gialloblu recevront l'AS Rome.