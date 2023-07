Liverpool : les premiers mots de Dominik Szoboszlai

C’est l’un des gros transferts de ce début de mercato. Alors que Liverpool avait déjà attiré Alexis Mac Allister pour renforcer son milieu de terrain il y a quelques semaines, les Reds ont étoffé encore plus leur entrejeu avec la venue de Dominik Szoboszlai ce dimanche. Une recrue idoine pour les pensionnaires d’Anfield qui ont déboursé pas moins de 70 millions d’euros pour débusquer le milieu offensif de Leipzig.

Excité par ce nouveau challenge, l’Hongrois de 22 ans s’est exprimé à chaud sur son arrivée sur les bords de la Mersey : «C’est vraiment, vraiment bien. J’ai apprécié les derniers jours et j’ai hâte de mieux connaître tout le monde. Les trois ou quatre derniers jours ont été très longs ; ce n’était pas si facile. Mais à la fin je suis là, je suis content et j’ai hâte de commencer. Un club vraiment historique, de très bons joueurs, un bon entraîneur, tout va bien. Pour moi, c’était parfait pour franchir une nouvelle étape dans un club comme celui-ci. Les supporters, le stade, tout est vraiment bien.» Ne reste plus qu’à découvrir ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs !

