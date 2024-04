OM : la sortie forte de Jean-Louis Gasset sur Leonardo Balerdi

Sa prestation contre Benfica ce jeudi est venue confirmer sa très belle saison personnelle malgré la cuvée laborieuse de l’OM. Contre les Portugais, Leonardo Balerdi a réalisé une prestation de très haut niveau. Taulier défensif des Marseillais cette saison, le central argentin s’est imposé physiquement et techniquement face aux attaquants du club lisboète. Forcément, ce genre de prestations XXL plaisent aux supporters marseillais qui n’ont pas manqué de saluer la prestation de l’ancien du joueur de 25 ans en le comparant aux plus grands défenseurs de l’histoire dans la simplicité et l’honnêteté la plus marseillaise qui soient.

Interrogé en conférence de presse ce samedi sur son défenseur, Jean-Louis Gasset n’a pas tari d’éloges sur le niveau actuel de ce dernier : «moi, ça fait deux mois que je suis là, et même si Balerdi est plus jeune, je trouve que c’est un très gros défenseur. On m’avait parlé de ses petites absences ou de ses coups de sang, je pense qu’il est en train de progresser, d’atteindre un niveau. Il a prouvé contre Benfica. Il était pratiquement impensable. Il m’a donné cette impression, mais ça ne m’étonne pas je discute beaucoup avec lui, c’est un garçon charmant un professionnel hors pair. Il a un grand avenir dans le football. Pau Lopez, c’est la force tranquille. Il ne parle pas beaucoup mais quand il parle il faut bien l’écouter.»

