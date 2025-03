Kylian Mbappé vole au secours de Wesley Fofana

Wesley Fofana a été victime d’insultes racistes sur les réseaux sociaux à la suite de la défaite de Chelsea contre Arsenal le week-end dernier. Le défenseur a reçu le soutien de son club et de la fédération française de football suite à ces attaques inqualifiables. C’est désormais au tour de Kylian Mbappé de prendre la parole et de soutenir son compatriote en conférence de presse.

«J’ai appris ça il y a 15 minutes. C’est pathétique, on tourne en rond, il n’y a rien qui avance, rien qui change. C’est dur de se dire qu’en 2025 on retourne à la case départ. Je le soutiens, tous les gars le soutiennent. On est tous avec lui. Ce n’est pas seulement des paroles, s’il a besoin de quoi que ce soit, on est là pour lui», assuré le capitaine des Bleus.