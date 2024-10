La soirée en discothèque de Kylian Mbappé en Suède pendant Israël-France met le feu

Kylian Mbappé n’a pas participé au rassemblement de l’équipe de France durant ce mois d’octobre. Une absence qui a fait couler beaucoup d’encre. Tout a commencé jeudi 3 octobre lorsque Didier Deschamps n’a pas sélectionné son capitaine. Le technicien français a expliqué que son attaquant, blessé avec le Real Madrid, allait rester en club pour se soigner et se retaper physiquement. Sauf que deux jours plus tard, le Bondynois a joué avec les Merengues face à Villarreal. Forcément, cela a fait jaser en France comme à l’étranger. Lundi, DD a donc tenté d’éteindre l’incendie lors d’une vidéo publiée sur YouTube par la FFF.

La suite après cette publicité

« Kylian cristallise beaucoup de choses sur lui. Ce n’est pas faire un cas de Kylian. Il faut voir ça de manière plus générale. (…) Le postulat de départ, c’est que les intérêts des clubs et les intérêts des équipes nationales, je ne parle pas que de l’équipe de France, divergent forcément à un moment, et il ne faut pas oublier non plus que l’employeur c’est le club, ce n’est pas la fédération.» Mais on a connu le boss des Bleus plus tranchant au moment de défendre ses joueurs et ses idées. Dans la foulée, plusieurs médias, notamment en Espagne, ont expliqué qu’il avait donné sa priorité à Madrid.

À lire

SL Benfica : Álvaro Carreras, la pépite des Aigles convoitée par cinq géants d’Europe

Mbappé était en discothèque pendant le match des Bleus

En France, son cas a continué d’alimenter les débats. Mais quoi qu’il en soit, les Bleus ont dû faire sans lui hier soir à Budapest face à Israël lors de la Ligue des Nations. Malgré tout, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui a échangé au téléphone avec Aurélien Tchouameni durant le rassemblement, a eu une pensée et des mots pour ses coéquipiers avant le coup d’envoi. En effet, il a partagé sur ses réseaux sociaux une photo de la composition d’équipe des Tricolores avec le message "bon match". Le tout accompagné d’un drapeau de la France en émoji. Jusque là, rien de bien fou donc.

La suite après cette publicité

Mais ce matin, Aftonbladet lâche une information de taille sur KM9. En effet, le média révèle que pendant que les Bleus jouaient face à Israël (victoire 4-1), Mbappé était, lui, en Suède, à Stockholm plus précisément. Le Français, qui était pourtant masqué, a passé du bon temps là-bas, lui qui a été aperçu en train de dîner au restaurant Chez Jolie avant de passer la soirée en discothèque. Le très sérieux média suédois Aftonbladet explique qu’il a pris un taxi qui a déposé le joueur dans la boîte de nuit V. Il aurait ensuite rejoint une chambre privée plus tard dans la nuit. Forcément, cette sortie nocturne alors qu’il est censé se reposer pour se remettre de sa blessure et pendant le match de la France, fait énormément de bruit. Mais il a sûrement été autorisé à voyager par le Real Madrid. Malgré tout, cela fait tache, et les polémiques s’enchaînent pour Mbappé…