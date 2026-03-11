L’Espagne contre-attaque face au Maroc pour Thiago Pitarch

Thiago Pitarch (18 ans) est au cœur d’une nouvelle bataille entre le Maroc et l’Espagne. Si le joueur n’a jamais vécu au Maroc, étant né en Espagne, il a un grand-père marocain, ce qui peut lui permettre de jouer pour les Lions de l’Atlas. Et la Fédération Marocaine ne lâche rien depuis quelques mois pour le convaincre de choisir le pays africain.

Pour l’instant, il a uniquement évolué au sein des équipes de jeunes de la Roja. Comme l’indique AS, la Fédération Espagnole est consciente du danger et il devrait être appelé pour la première fois par les Espoirs pour la trêve de mars. Ce qui n’écarterait pas définitivement le Maroc - il pourrait toujours changer après - mais qui serait une marque de confiance de l’Espagne envers le joueur, l’incitant à repousser les appels du pied marocains. Affaire à suivre…