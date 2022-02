EL, Barça : Xavi justifie le choix d'écarter Dani Alves

Son retour dans le club avec lequel il a connu ses plus beaux succès avait ravi l'Europe du football. En effet, Dani Alves, 38 ans, est revenu au FC Barcelone cinq ans après son départ. Le joueur le plus titré de l'histoire du football est venu apporter de l'expérience à un groupe très jeune. Cependant, son expérience ne servira pas au Barça en Europa Ligue, puisque le joueur n'a pas été inscrit à la liste pour cette compétition. Le club ayant recruté 4 joueurs et ne pouvant en inscrire que trois nouveaux a dû faire un choix.

En conférence de presse, Xavi est revenu sur ce choix compliqué d'écarter son ancien coéquipier du groupe en Coupe d'Europe, sachant que les trois autres joueurs sont des attaquants : «Alves sera dans le vestiaire et il aidera. J'ai dit que j'étais injuste, j'étais injuste. J'ai dû être injuste envers un des nouveaux joueurs. J'ai décidé plus par la position que par la performance. Il va nous manquer, mais c'est une décision qui a été prise. Il nous a été donné comme ça, c'est dommage qu'il ne soit pas là.»