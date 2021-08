Manchester United : Paul Pogba n'exclut pas un départ cet été

La suite après cette publicité

Le cas Paul Pogba (28 ans) n'a donc pas fini d'affoler la planète football. Annoncé du côté du PSG cet été, le champion du monde 2018 a vu sa probable arrivée au PSG fortement remise en cause par l'arrivée de Lionel Messi (34 ans) dans la capitale. Ne souhaitant pas aller au clash et alors qu'il lui reste un an de contrat avec Manchester United, la Pioche pourrait bien rester cette saison avec les Red Devils et partir libre l'été prochain.

La presse anglaise révélait d'ailleurs ce lundi que les Rouge et Bleu semblent prêts à offrir un énorme salaire à Paul Pogba l'année prochaine afin de le convaincre de rejoindre le Parc des Princes et l'équipe de titans qui y est bâtie. Selon les informations de L'Equipe, le milieu de terrain français n'écarte en tout cas pas l'idée d'un départ dès cet été, même si pour le moment, il ne dispose d'aucune offre parisienne. De son côté, MU rêve de prolonger Pogba. Une décision compréhensible, encore plus au regard du début de saison tonitruant réalisé par l'ancien joueur de la Juventus.