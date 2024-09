Brest : Kenny Lala relativise avant la Ligue des Champions

Présent en zone mixte après la défaite (1-3) du Stade Brestois à Paris lors de la 4e journée de Ligue 1, Kenny Lala (32 ans) a livré un constat lucide. «C’est compliqué à chaud d’analyser tout de suite le match, à un moment donné on a trop reculé, on a laissé des espaces, c’était leur jeu, ils ont été efficaces et on a pris ces buts. On a fait des petites erreurs mais ça fait partie de l’histoire d’un match. On a bien commencé et on termine mal, on devra apprendre de nos erreurs», a tout d’abord confié le latéral droit brestois.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «on connaissait la qualité de leur effectif, on avait été prévenu, après avec la fatigue parfois on est moins lucide et on fait un peu plus d’erreurs mais justement c’est là qu’on voit le haut niveau, ça paye cash. Tout n’est pas à jeter, on a aussi fait de bonnes choses et il faudra corriger ce qui n’a pas été bien. C’est un match qui nous met dedans pour jeudi et la Ligue des champions, c’est bien. Paris ça reste la crème, c’est dans le top 6 mondial je dirais mais pour la Ligue des Champions, c’est une compétition où tous les qualifiés méritent d’être la, on va donner notre maximum, on aura notre mot à dire et on verra ce que ça va donner». Pour rappel, le SB29 fera ses grands débuts en C1, ce jeudi, contre les Autrichiens de Sturm Graz.