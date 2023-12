Man City : Rodri revient sur son classement au Ballon d’Or

Plus de peur que de mal pour Rodri, touché face à Fluminense lors de la Coupe du Monde des Clubs, remportée par Manchester City (4-0). Une nouvelle fois titulaire samedi, à l’Etihad Stadium, le milieu de terrain espagnol a fait trembler les filets face à Sheffield pour ouvrir le score. Déjà son quatrième but de la saison en Premier League. L’ancien joueur de l’Atlético de Madrid a passé un cap en 2023, comme son équipe, en décrochant notamment la Ligue des Champions. Précieux au coeur du jeu, Rodri a été récompensé d’une jolie 5e place au classement du dernier Ballon d’Or, remporté par Lionel Messi.

Pour AS, le Cityzen est revenu sur son classement, lui qui n’avait jamais été aussi bien placé pour le Ballon d’Or. «Oui, c’est une fierté. Les prix individuels ne dépendent pas de vous. C’est à vous de décider ce que vous pouvez réaliser sur le terrain en équipe. Être parmi les cinq meilleurs et entouré de ceux avec qui j’étais… c’est déjà un éloge. Ce qui m’a le plus rempli de fierté, c’est de représenter mon pays parmi les 30 finalistes. J’espère que nous serons plus nombreux à l’avenir, cela signifiera que nous allons bien», a-t-il commenté.