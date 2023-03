Irlande-France : l’attaque des Bleus était en panne

La suite après cette publicité

La prestation contre les Pays-Bas avait promis de grands espoirs. Avec Kingsley Coman, Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé, le trio offensif tricolore a réussi à inscrire quatre buts face aux Oranjes de Memphis Depay, mais avec un effectif réduit par de nombreuses blessures (4-0). Il fallait donc enchaîner contre l’Irlande, un deuxième adversaire plus coriace de ses éliminatoires à l’Euro 2024. Et cette fois, Didier Deschamps a choisi de donner du temps de jeu à Olivier Giroud, aux côtés de Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé.

Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé muselés

Mais face à un bloc beaucoup mieux organisé, l’attaque tricolore a manqué de caractère. Sur les onze tirs français tentés, seulement quatre ont été cadrés. Dont un de la part du milieu de terrain Adrien Rabiot (74e) et du buteur Benjamin Pavard. Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé n’ont pas eu la moindre occasion à se procurer. Olivier Giroud n’a pu mieux faire qu’une frappe contrée, qui n’a rien donné (8e). Un bel appel en profondeur de Kolo Muani était proche de faire la différence, mais le buteur de Francfort a fait le mauvais choix (5e). Rien à voir avec les combinaisons et les vagues de vitesse provoquées contre les Pays-Bas, au Stade de France.

À lire

EdF : le message de Kylian Mbappé à Benjamin Pavard

Le buteur de l’AC Milan n’a pu peser sur le jeu en raison des nombreux centres manqués de Théo Hernandez et Benjamin Pavard. Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé n’ont pas vraiment joué ensemble et ont apporté que trop peu de mouvement autour du porteur de balle. «Ce n’est jamais facile. Cette équipe met beaucoup d’agressivité. À la fin, il y a les coups de pied arrêtés avec le public derrière, ils sont toujours dangereux. Mais c’est solide, ça tient bon, c’est un très bon rassemblement pour nous», tentait de justifier Didier Deschamps, sur TF1.

La suite après cette publicité

Un manque de créativité offensif

Et si Moussa Diaby a apporté un peu de danger en entrant en jeu (68e), quand il y avait plus d’espaces, l’attaque des Bleus a cruellement manqué d’idées. Les individualités de Kylian Mbappé n’ont pas assez effrayé le bloc des Boys in Green. «On a été un peu mis en difficulté en première période, car ils ont bien défendu. Le plus dur était de marquer ce premier but, ce qu’on a fait. Après, on est restés solides», reconnaissait d’ailleurs Aurélien Tchouaméni, en zone mixte.

Didier Deschamps va donc avoir un sérieux travail pour préparer son système offensif, en vue de l’Euro 2024. Reste à savoir si le sélectionneur des Bleus continuera d’aligner Giroud en pointe ou s’il remettra Kolo Muani en numéro neuf, comme il l’a fait après la sortie du buteur milanais, avec Kylian Mbappé et Kingsley Coman (ou Ousmane Dembélé, blessé pour ce rassemblement). Le système offensif en Irlande aura été le seul bémol de ce rassemblement du mois de mars.