Euro 2024 : l’Espagne pourrait toucher un plus gros pactole que les Bleus

L’Espagne est l’équipe qui a fait la plus forte impression en ce début d’Euro. Tombée dans le groupe de la mort, la Roja s’en est sortie avec brio, remportant trois victoires, dont une de prestige contre la Croatie, largement battue 3-0. Plus que les résultats, c’est la manière qui impressionne, avec des Espagnols dominant largement leurs adversaires. Comme l’Allemagne, le Portugal et la France, ils font office de favoris pour la victoire finale. S’ils parviennent à décrocher le trophée, leur fédération pourrait bien les récompenser avec un joli chèque.

La suite après cette publicité

Selon le quotidien madrilène AS, la Fédération (RFEF) a conclu un accord avec Alvaro Morata, capitaine de l’équipe nationale, selon lequel chaque joueur percevra 435 000 euros en cas de victoire finale. À titre de comparaison, les Bleus devraient toucher chacun 320 000 euros de la FFF s’ils parviennent à remporter la compétition.