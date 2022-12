RC Lens : Jean-Louis Leca prolonge jusqu'en 2024

La suite après cette publicité

Le doyen du Racing Club de Lens continue son aventure dans les Hauts-de-France. Le gardien de but corse Jean-Louis Leca vient de prolonger ce vendredi son contrat avec les Sang-et-Or, actuels dauphins du Paris Saint-Germain après 15 journées, et ce jusqu'en 2024. Une belle marque de confiance pour le dernier rempart de 37 ans, présent au club depuis l'été 2018, qui prolonge son bail d'une saison supplémentaire. D'abord titulaire lors de ses trois premiers exercices dans l'Artois, le natif de Bastia a dû tourner avec Wuilker Faríñez avant de laisser sa place cette saison à Brice Samba dans les buts lensois.

« Nous sommes particulièrement heureux de poursuivre la belle histoire entre le Racing Club de Lens et Jean-Louis Leca. Une histoire d’hommes, de cœur et de valeurs. Jean-Louis a été et restera l’un des artisans du renouveau du club au point de devenir un véritable Lensois d’adoption. C’est d’ailleurs tout à fait symbolique que le maillot de gardien avec lequel il pose aujourd’hui, au moment de sa prolongation, est sang et or. Son caractère impétueux, compétiteur et fédérateur ne laisse personne indifférent au Racing. Sur les terrains comme en dehors, il s’investit sans compter depuis quatre ans pour le groupe et est un homme clé du collectif. Sa prolongation souligne un peu plus la fidélité et la continuité auxquelles nous sommes très attachés dans le projet du club », a déclaré Arnaud Pouille, directeur général du RCL.