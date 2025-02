Antoine Kombouaré glorifie Ousmane Dembélé

Le Roudourou a tout donné derrière le Stade Brestois, mais cela n’a pas suffi. Opposés à un PSG étincelant ces dernières semaines, les Bretons se sont lourdement inclinés face aux Parisiens (0-3), et paraissent presque déjà éliminés avant même le match retour au Parc des Princes mardi prochain. Devenu le leader de l’attaque francilienne, Ousmane Dembélé en a passé deux à la défense d’Éric Roy ce mardi. Et Antoine Kombouaré semble avoir apprécié sa performance.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, le coach du FC Nantes a couvert d’éloges l’ancien Barcelonais, n’oubliant pas d’également souligner la qualité de ses deux coéquipiers de devant : « le facteur X, c’est Dembélé. C’est l’homme du match, il est tout près du triplé. Il a refroidi le stade sur le deuxième but. Il donne confiance à son équipe, il fait reculer la défense adverse. Il incarne cette attaque qui se créait des occasions mais marquait peu en phase de groupes. Aujourd’hui (mardi) c’est l’inverse, il en faut très peu au PSG pour marquer. Le deuxième but, ce n’est même pas encore une occasion ! Les trois de devant (Barcola, Dembélé, Doué) ont progressé individuellement et collectivement, parce qu’ils se cherchent sur le terrain. » L’intéressé appréciera.