Chelsea s’intéresse à Aurélien Tchouaméni

Aurélien Tchouaméni (21 ans) attire l’attention des plus gros clubs européens. Après une bonne première saison avec l’AS Monaco, le milieu de terrain a été appelé en équipe de France lors de cette trêve internationale, avec notamment une performance aboutie face à l’Ukraine pour sa première titularisation. Une titularisation qui est intervenue à la suite de l’absence de N’Golo Kanté. Le joueur de Chelsea, blessé à la cheville, a été contraint de quitter le rassemblement.

The Athletics indiquait en fin de mercato estival que les Blues avaient déjà des pistes en vue d’un potentiel renfort au milieu de terrain. Parmi elles, on retrouve notamment Declan Rice (22 ans), qui évolue à West Ham, mais également Aurélien Tchouaméni. Si son profil est apprécié, certaines personnes au sein du club pensent qu’il lui faut encore au moins une année supplémentaire en Principauté afin d’acquérir plus d’expérience. Chelsea n’a donc pas bougé pour le Français en fin de mercato, mais pourrait se montrer plus insistant l’été prochain.