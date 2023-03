Mercato PSG : Fabian Ruiz cherche déjà une porte de sortie

La suite après cette publicité

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a souhaité donner un nouvel élan à son projet. L’idée était de bâtir une équipe solide et compétitive autour de Kylian Mbappé. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi avait prévenu en déclarant que les stars et les paillettes c’était terminé au PSG. Dans cette optique les pensionnaires du Parc des Princes ont mis la main sur Carlos Soler, Vitinha, Renato Sanches, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele ou encore Fabian Ruiz. En froid avec le Napoli, car il refusait de prolonger son contrat, le milieu espagnol de 26 ans a sauté sur l’occasion quand le PSG est venu frapper à sa porte.

Pour s’attacher ses services, les champions de France ont déboursé 23 millions d’euros. Le but était de renforcer le milieu de terrain, un secteur où le club de la capitale n’est pas toujours solide. Mais l’ancien joueur du Real Betis Balompié est loin d’avoir convaincu les pensionnaires du Parc des Princes. Auteur de deux buts et d’une passe décisive, l’international espagnol a disputé 29 rencontres toutes compétitions confondues, dont 20 en tant que titulaire. Capable de faire de bonnes prestations, il n’a pas réussi à évoluer à son meilleur niveau chez les Franciliens.

Une année et puis s’en va ?

Au sein de l’écurie française, son cas est d’ailleurs discuté, comme celui d’autres recrues.). Les dirigeants attendent de voir ce qu’il peut donner d’ici la fin de saison et prendra ensuite une décision le concernant. Mais du côté du joueur, qui touche un salaire de 540 000€ par mois à Paris, on se pose des questions. Defensa Central va même un peu plus loin. Le média ibérique explique que Fabian Ruiz n’est pas content de son expérience en France et songe même à claquer la porte un an seulement après sa signature.

DC ajoute même que l’entourage du footballeur ibérique est en quête d’un nouveau challenge. Il y a deux semaines, un intermédiaire aurait d’ailleurs proposé le joueur du PSG au Real Madrid, club qui l’a toujours suivi de près et qui veut un milieu de terrain cet été. De plus, la présence de Carlo Ancelotti, qu’il a connu à Naples, serait un plus pour convaincre les Merengues. Mais le clan Ruiz va devoir trouver d’autres arguments, car à l’heure actuelle, les champions d’Espagne ciblent plutôt Jude Bellingham (BVB) et Gabri Veiga (Celta). Fabian Ruiz est déjà fixé.

