OL : l’incroyable fiasco Jérôme Boateng

Une priorité. Cet hiver, Laurent Blanc avait demandé à ses dirigeants de recruter un défenseur central avant toute chose. Et le Cévénol a été écouté puisque Dejan Lovren est arrivé en provenance du Zénit Saint-Pétersbourg. Si tout n’a pas été parfait dans le recrutement lyonnais ces dernières saisons, on peut dire que le club a réalisé un bon coup en récupérant le Croate. Ancien de la maison, il a amené son expérience du très haut niveau à l’équipe et ses jeunes partenaires Castello Lukeba et Sinaly Diomandé. Ce qu’aurait dû faire Jérôme Boateng.

L’Allemand a enchaîné les blessures

Recrue phare de l’été 2021, l’Allemand pouvait être un bon coup sur le papier. Habitué à l’excellence au Bayern Munich, il devait rassurer les Gones tout en apportant son expérience. Ce qu’il a tenté de faire lors de sa première saison. Mais ses performances n’ont pas suivi sur le terrain. Le défenseur a aussi eu quelques accrochages avec le staff ou Rayan Cherki. Après une année entre Rhône et Saône, les dirigeants ont voulu s’en séparer l’été dernier. Mais il est finalement resté, lui qui touche un juteux salaire (environ 400 000 euros par mois).

Mis à l’écart par Peter Bosz en début de saison, qui préférait notamment miser sur Lukeba et Thiago Mendes; il a retrouvé le groupe lors de la prise de fonction de Laurent Blanc. Il avait d’ailleurs enchaîné quatre titularisation consécutive entre octobre et novembre. Mais il s’était blessé à l’occasion du déplacement à Marseille le 6 novembre dernier. Dans la foulée, l’OL a annoncé qu’il avait été opéré du ménisque. Puis, quand est venue l’heure du mercato, les Olympiens ont tenté de s’en séparer. De son côté, le footballeur âgé de 34 ans a fait un appel du pied à l’un de ses anciens clubs au micro de Sky Germany.

Un joueur très professionnel

« J’ai remarqué que de nombreux fans veulent que je revienne au HSV. J’en suis très heureux et je peux seulement dire que je n’exclus rien. Je ne pense pas encore à la fin de ma carrière, je veux attaquer à nouveau au mieux cet été et je n’ai que de bons souvenirs à Hambourg.» Mais il est resté à Lyon où il ira donc au bout de son contrat qui s’achève le 30 juin prochain. Un contrat qui l’autorise d’ailleurs à se rendre en Allemagne pour bénéficier de soins. Malgré sa situation délicate, Boateng reste professionnel, nous assure-t-on au club. Il est souvent le premier à arriver aux entraînements et l’un des derniers à partir.

Un reproche que l’OL ne pourra pas lui faire. Le club rhodanien, qui ne s’était pas suffisamment renseigné sur le joueur et ses problèmes judiciaires, ne compte plus du tout sur lui. Outre ses 4 matches disputés lors de la première partie de saison, l’Allemand, qui a enchaîné les pépins physiques, n’est apparu qu’à deux reprises en 2023. Il a joué 16 minutes face à Ajaccio le 29 janvier dernier. Puis, il n’a passé que 8 minutes sur le pré à l’occasion du déplacement à Troyes. Depuis, plus rien. On imaginait d’ailleurs ne plus le voir sous le maillot lyonnais d’ici la fin de la saison.

Il plombe les finances lyonnaises

Mais la blessure de Dejan Lovren pourrait changer la donne. Si Laurent Blanc compte sur le duo Lukeba-Diomandé, Boateng pourrait être utilisé en cas de blessure ou de suspension. D’autres options existent bien sûr comme celle de repositionner Thiago Mendes dans l’axe central. Mais Boateng pourrait en être une autre. Toutefois, Blanc ne veut pas se précipiter. «J’adore Jérôme. Mais vous me poser la question, ça fait 4 ou 5 semaines qu’il ne s’était pas entraîné. Il a fait son premier entraînement collectif ce matin. C’est un joueur d’expérience et de qualité. On va devoir réfléchir à tout ça. »

Le coach lyonnais avait cependant précisé qu’il était "plausible" que l’Allemand soit dans le groupe pour la réception de Monaco vendredi soir. Et bien, c’est le cas puisqu’il est bien présent dans le groupe dévoilé par l’OL ce jeudi soir. Sa dernière présence dans le groupe remonte au 23 avril lors de la réception de l’OM. Son dernier match, lui, date d’il y a plus de trois mois. Au total, il en a disputé 6 cette saison pour 315 minutes jouées, dont 24 minutes seulement en 2023. Rémunéré 400 000 € par mois, il coûte un peu plus de 15 000 euros par minute jouée cette saison. L’aventure devrait se terminer dans un peu plus d’un mois pour le plus grand bonheur de l’OL.