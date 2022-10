Lille - Monaco : Jonathan Bamba satisfait mais...

Quel match ! Ce dimanche, en clôture de la 12ème journée de Ligue 1, le LOSC Lille est sorti vainqueur d'une incroyable rencontre face à l'AS Monaco (4-3), devant ses supporters dans le Nord. Présent au micro de Prime Video quelques secondes après le coup de sifflet final, Jonathan Bamba a malgré tout pointé du doigt les problèmes défensifs à rectifier pour les prochaines sorties.

« Ça nous tenait à cœur de prendre les 3 points, c'est chose faite. Il faut continuer sur notre lancée, prendre un max de points. On savait que c'était une équipe qui faisait mal en contre. Maintenant, à nous de rectifier ces erreurs pour être efficace dans les deux surfaces. On avait cette envie de gagner ce match, on a joué pour marquer des buts. Ça ne nous a pas été favorable, car on a pris beaucoup de buts. »