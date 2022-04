Barça : Xavi n'a pas digéré la défaite contre l'Eintracht Francfort

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone s'est fait un nouvel ennemi. Eliminé de la Ligue Europa en quarts de finale face à Francfort, le Barça a vécu une soirée compliquée face à des Allemands déchaînés et qui ont envahi les sièges du Camp Nou. Présent en conférence de presse dimanche, Xavi est revenu sur cette terrible soirée pour les Blaugranas. «J'ai eu un mauvais pressentiment dès le premier instant. Ils nous ont tout balancé sur le bus, nous ne nous sentions pas à l'aise, nous avons provoqué un penalty dans les premières minutes..... C'était une nuit fatidique dans tous les sens du terme, sportif et institutionnel. La nuit a mal commencé et s'est mal terminée», a-t-il expliqué.

Ensuite, il a avoué qu'il n'avait toujours pas digéré cette élimination. «Nous étions conscients que cela pouvait arriver. Notre objectif était de gagner un titre cette saison, maintenant nous allons nous battre pour la Ligue, même si c'est très difficile. Je suis fier de la façon dont nous jouons, de l'attitude, mais nous devons minimiser les erreurs. C'était un coup dur, un 'coup de massue', mais il faut se rattraper. L'autre jour, on a manqué à nos gens, j'espère que demain les fans seront à nouveau à nos côtés», a-t-il assuré, avant d'affronter Cadiz lundi soir.