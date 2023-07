Jack Grealish tacle le média The Sun !

Souvent pris à partie par la presse anglaise, Jack Grealish avait pourtant mis tout le monde d’accord en fin de saison après avoir réalisé un triplé historique avec Manchester City. Après s’être relâché pour célébré, à sa manière, ces nombreux sacres, l’ancien capitaine d’Aston Villa est de retour à l’entraînement. Si l’ailier gauche a également pu profiter de quelques jours de vacances, le tabloïd The Sun n’a pas raté l’attaquant des Three Lions.

En effet, le célèbre tabloïd anglais a publié un article dans lequel Jack Grealish y est aperçu avec 3 femmes différentes. The Sun fait référence à un "hat-trick" pour le moins burlesque et provacateur. De quoi énerver le Mancunien : «Honnêtement mec, cet article… Combien de mrdes pouvez-vous encore écrire ? Une dame m’a demandé une photo à la plage à Ibiza, j’ai dit oui. Et maintenant vous en faites un gros titre ? Si je dis non à la photo, vous me traitez d’arrogant, mais si je fais la photo je suis dans vos gros titres»*. Une réponse qui a le mérite d’être claire, d’autant plus que le média anglais est habitué des articles de ce genre.

