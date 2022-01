Mitchel Bakker nouvelle cible de Newcastle

Les jours se suivent et se ressemblent pour Newcastle sur le mercato. Le club anglais est sans cesse lié à de nouveaux potentiels joueurs après les seules arrivées de Kieran Trippier en provenance de l'Atletico Madrid et de Chris Wood débarquant de Burnley. Les Magpies viseraient désormais un latéral gauche et ils auraient coché le nom de l'ancien parisien, Mitchel Bakker, actuellement au Bayer Leverkusen.

La suite après cette publicité

L'international hollandais U21 est arrivé en Bundesliga cet été seulement contre une dizaine de millions d'euros. Cette saison il trouve petit à petit ses marques dans un nouveau championnat, dans lequel il a disputé 12 des 19 matchs possibles. Le Daily Mail croit savoir que Newcastle serait prêt à faire une offre supérieure au prix d'achat du latéral il y a quelques mois. Le tabloïd ne donne pas plus d'informations sur d'éventuelles négociations pour le joueur formé à l'Ajax Amsterdam.