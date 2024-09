La Roma tient déjà le successeur de Daniele de Rossi

Ce mercredi matin, la Roma a surpris son monde en annonçant le départ de Daniele De Rossi. L’ancienne légende du club, et coach depuis plus de 6 mois, a été licenciée par sa direction. Malgré plus de 100 millions dépensés cet été sur le mercato, l’ex-international italien n’a pas eu la confiance de sa direction sur ce début de saison avec trois matchs nuls et une défaite sur les quatre premières journées de Serie A.

Le club de la Louve a déjà commencé à préparer la suite. Selon les médias italiens, Ivan Juric sera le prochain entraîneur. Le Croate de 49 ans est même déjà arrivé dans les locaux de la Roma pour signer son contrat, lui qui était libre depuis la fin de sa mission du côté du Torino en juin dernier. La direction privilégie le profil d’un technicien capable de faire évoluer des jeunes joueurs. Il était en concurrence avec Thomas Tuchel et Edin Terzic.