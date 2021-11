Ligue des Champions : l'équipe type de la 5e journée

La suite après cette publicité

Cette phase de groupes de Ligue des Champions prend forme tout doucement. On connaît déjà quelques noms de formations qualifiées au tour suivant comme Manchester City, le PSG ou encore le Sporting, qui a validé son ticket pour le tour suivant en battant le Borussia Dortmund (3-1). Mais c'est le gardien du club voisin et rival, Odysséas Vlachodimos qui intègre notre équipe type de cette 5e journée de la phase de groupes. L'international grec a écœuré les attaquants du Barça et su préserver le nul (0-0), en plus des chances de qualification de son équipe pour les 8es de finale.

Pour le reste de l'équipe, nous avons opté pour un 4-2-3-1 (ou 4-4-2 c'est selon). Grâce à la brillante victoire de Chelsea 4-0 sur la Juventus, les joueurs des Blues sont à l'honneur avec les présences de Reece James en latéral droit et de Trevoh Chalobah en défense central. L'ancien Lorientais a ouvert le score sur corner quand le premier cité a inscrit le second but de son équipe. Pour compléter la charnière, Sebastián Coates, auteur d'une magnifique performance avec le Sporting prend place et c'est le Lillois Reinildo, excellent lors de la victoire du LOSC sur le RB Salzbourg qui est titulaire dans le couloir gauche.

Nkunku encore présent

Dans l'entrejeu, le choix n'a pas été simple mais Gavi est finalement sorti du onze pour laisser place à un milieu de terrain à deux éléments. Ils sont d'ailleurs d'anciens coéquipiers au Bayern Munich et ont gagné la C1 ensemble à l'été 2020. Il y a d'abord Thiago Alcantara. L'international espagnol a permis à Liverpool de battre le FC Porto (2-0) en marquant un but absolument splendide de l'extérieur de la surface. Leon Goretzka a lui réalisé une prestation pleine lors du succès des Bavarois sur la pelouse du Dynamo Kiev 2-1, qui assure son équipe de la première place du groupe E.

Concernant la ligne offensive, nous avons choisi deux joueurs de Manchester City, brillant vainqueur du PSG (2-1), sur les ailes. Riyad Mahrez prend place à droite tandis que Bernardo Silva est son pendant à gauche. Les deux joueurs n'ont pas marqué mais sont présents sur le 2e but de leur équipe. Avec son doublé et sa passe décisive, Christopher Nkunku est lui aligné en neuf et demi grâce à sa superbe performance avec le RB Leipzig contre le Club Bruges 5-0. Il complète la ligne d'attaque avec Edin Dzeko, double buteur lors du succès de l'Inter contre le Shakhtar (2-0). Une victoire synonyme de qualification pour les Nerazzurri.