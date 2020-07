Pas plus de 5000 personnes pour les finales de Coupes

Dans quelques jours, le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Etienne croiseront le fer en finale de Coupe de France (24 juillet), avant la finale de la Coupe de la Ligue BKT entre le club de la capitale et l'Olympique Lyonnais (31 juillet). Pour ces deux rencontres, les différentes instances, et notamment la Fédération française de football (FFF), espéraient retrouver un joli public. Mais malheureusement, le Stade de France ne pourra pas être rempli, loin de là.

Selon les informations de L'Équipe, seulement 5000 personnes pourront être présentes dans les tribunes de l'enceinte de Saint-Denis, comme l'ont décidé les pouvoirs publics, alors que certains dirigeants souhaitaient au moins 30% de la capacité, soit environ 25 000 fans. «La finale de la Coupe de France et celle de la Coupe de la Ligue se joueront donc devant 5 000 spectateurs maximum. Les organisateurs ont été prévenus», a lâché un proche du Président de la République au quotidien sportif. Pour la suite, et notamment la reprise de la Ligue 1 en août, il faudra encore patienter pour avoir une décision officielle.