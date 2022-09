Discipline : Valentin Rongier suspendu face à Lille, deux matches fermes pour Jonas Omlin

La commission de discipline a rendu son verdict ce jeudi soir, avec une mauvaise nouvelle pour les supporters du MHSC. Leur portier suisse Jonas Omlin, expulsé lors de la victoire face à l'AC Ajaccio, est suspendu pour les deux prochaines rencontres, ce qui devrait permettre à la dernière recrue Bingourou Kamara de faire ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. Dans les autres décisions prises, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille Valentin Rongier, victime d'un troisième jaune en 10 rencontres, sera suspendu pour la réception de Lille.

Pierre Lees-Melou (Stade Brestois) et Dion LOPY (Stade de Reims) prennent deux matches dont un en sursis, tandis que Romain Hamouma (AC Ajaccio), Neto Borges (Clermont Foot), Batista Mendy (Angers SCO), Jens Cajuste (Stade de Reims) et Guillermo Maripan (AS Monaco) rateront tous leurs prochaines échéances respectives. Enfin, l'entraîneur rémois Oscar Garcia et le directeur sportif du Stade Rennais Florian Maurice prennent quant à «deux matchs de suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles» (à effet immédiat pour Garcia, pour la journée d'après pour Maurice).