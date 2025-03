PSG : Luis Enrique répond à Randal Kolo Muani

Prêté à la Juventus par le Paris Saint-Germain cet hiver, Randal Kolo Muani s’est complètement relancé en Italie. Mais l’attaquant français n’en veut pas pour autant à Luis Enrique. Après avoir admis qu’il avait échoué à Paris, RKM a eu des mots sympathiques envers l’Espagnol. Et ce dernier lui a répondu ce vendredi.

« J’ai pour habitude de dire beaucoup de bien de mes joueurs, c’est que je ressens. Quand on demande à un joueur de dire ce qu’il pense de son ancien coach, ça n’a aucun sens. Kolo Muani est un grand joueur, mais il y a une difficulté ajoutée quand on débarque au PSG. Je n’ai que des bons mots pour lui et d’autres joueurs que je n’ai pas pu aider comme je l’aurais souhaité », a-t-il confié en conférence de presse.

